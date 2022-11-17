Информация о теплоснабжении города Озерска.

Сегодня в администрации округа состоялось совещание с участием АО «РИР» (ресурсоснабжающей организации), ММПКХ и ПО «Маяк» (теплосетевых организаций), в ходе которого обсуждался вопрос недостаточных параметров теплоснабжения города Озерска.

Стороны-участники нашли приемлемое и удовлетворяющее всех решение - как результат, сегодня, до конца дня, температура теплоносителя будет поднята до нормативных, комфортных для потребителей, значений.

В понедельник, 21 ноября, будут произведены контрольные замеры и, в случае необходимости, внесены коррективы.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52915/