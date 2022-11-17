Единое пособие вместо нескольких выплат на детей появится в России.

Депутаты Государственный Думы приняли закон о едином пособии на детей. Выплата объединит несколько уже действующих в стране мер поддержки.

Речь идет в том числе о ежемесячном пособии беременным, на раннем сроке вставшим на учет, пособии по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячных выплатах в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет.

Пособие будут начислять семьям с доходами ниже прожиточного минимума на одного человека. Закон вступит в силу с января 2о23 года.

Напомним, также стало известно о расширении программы бесплатных авиаперелетов для детей с инвалидностью.

https://www.cheltv.ru/edinoe-posobie-vmesto-neskolkih-vyplat/