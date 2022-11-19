В Челябинской области ночью 21 ноября ожидаются 29-градусные морозы.

В Челябинской области в ночь на 21 ноября ожидаются 29-градусные морозы.

По информации синоптиков, предстоящей ночью и завтра утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами – изморозь, туманы.

«Температура воздуха ночью будет минус 17-22, в низинах – до минус 29, днем в понедельник – минус 6-11 градусов», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

В регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, завтра днем порывы до 12 м/с.

Напомним, до 19 часов понедельника, 21-го, в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ. В этих городах действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nochyu-21-noyabrya-ozhidayutsya-29-gradusnye-morozy_156272.html