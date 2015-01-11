Сегодня 100-летие отмечает жительница Озерска.

С этой значимой датой Анастасию Кондратьевну Чернякову, участницу Великой Отечественной войны поздравили исполняющий обязанности главы округа Александр Бахметьев и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

В первой половине дня официальная делегация навестила ветерана на дому где именинница уже была окружена вниманием родных и бывших коллег из Совета ветеранов детских дошкольных учреждений.

Вместе с большим букетом цветов Александр Бахметьев вручил Анастасии Кондратьевне Черняковой персональное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором, в частности, говорится:

- Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого доброго.

В ходе общения с Анастасией Кондратьевной гости поинтересовались здоровьем именинницы и отметили, что ее жизненный путь был непростым, как у большинства ровесников, и героическим: родилась на Украине (в селе Богва Киевской области), в 1928 году с семьей переехала на Урал (в г. Магнитогорск), в 1942 году закончила фельдшерско-акушерскую школу, а потом была работа в передвижном госпитале и фронт: служила в стрелковом полку №386 оперативных войск МВД. Участвуя в боевых действиях, получила два ранения в ногу – воспоминания об этом живы до сих пор:

- Наша рота попала под обстрел под городом Болград. Под пулями я продвигалась к раненым, чтобы оказать им помощь. Было очень страшно, хотелось помочь всем. Когда сама получила ранение, даже не поняла этого: в такой напряженной обстановке не чувствуешь боли. Я занималась перевязкой раненых, а санинструктор заметил, что у меня идет кровь.

Служила юбиляр сначала на Ленинградском фронте, потом была отправлена в Одессу, Кишинев, Болгород, Яссы, Румынию, где и встретила День Победы.

В ноябре 1946 года Анастасия Кондратьевна демобилизовалась и по комсомольской путевке приехала в Челябинск-40. Здесь работала в аптеке воинской части, с 1954 года - медсестрой в детских яслях, с 1964 года - заведующей детскими яслями №23, откуда и ушла на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Озерчане знают Анастасию Кондратьевну Чернякову по фоторепортажам с городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Многие годы она посещала торжества и концерты вместе со своим супругом – Алексеем Никитовичем, легендарным фронтовиком, для которого Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. на Западной Украине, а закончилась 2 сентября 1945 г. на Дальнем Востоке. В данное время за Анастасией Кондратьевной ухаживают внуки, у нее трое правнуков.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52938/