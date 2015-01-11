В Челябинской области ожидаются метели с мокрым снегом.

В ближайшие сутки погоду на Южном Урале будет определять атмосферный фронт, который принесет снегопады и порывистый ветер.

Мести начнет уже в ночь на 24 ноября. «Температура воздуха в ночные часы будет 10-15 градусов мороза, на юге – теплее, до минус 6-ти. Днем столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов со знаком "минус", на крайнем юге – до 1 градуса холода. В предстоящие сутки будет облачно, пройдет снег, местами – сильный, в южных районах региона – мокрый. В отдельных территориях возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица от наката», – рассказали в Челябинском Гидрометцентре.

Ветер ожидается восточной четверти 4-9 метров в секунду, днем возможны порывы до 14 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную готовность и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.

«Снегопады увеличивают вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах. Для их предупреждения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на федеральные и областные дороги, а также на улицы областного центра выведены дополнительные экипажи ДПС», – рассказали в ведомстве.

Участников дорожного движения просят по возможности воздержаться от дальних поездок. Если это неизбежно, следует перепроверить исправность автомобиля, взять теплые вещи и буксировочный трос, термос с горячим чаем, проверить заряд сотового телефона.

«Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты», – напоминают в ГИБДД.

Пешеходам в таких условиях особенно важно использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-meteli-s-mokrym-snegom_156373.html