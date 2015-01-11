Оформление паспорта на Госуслугах.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает жителям Озерского городского округа о необходимости заблаговременно проверить действительность своих заграничных паспортов и позаботиться об их своевременном оформлении.

Обратиться за оформлением как внутреннего, так и заграничного паспорта можно непосредственно в Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или в Многофункциональный центр.

Самый удобный способ - подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом возможно сэкономить 30% на госпошлине, оплатив ее банковской картой.

Информация о перечне необходимых документов и график приёма граждан размещены на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги в сфере миграции». https://74.мвд.рф/news/item/24923932/

Прием граждан в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводится ежедневно (кроме воскресенья) непрерывно в течение всего дня, без перерыва на обед по адресу пр. Ленина, 40.

Часы приема:

Понедельник: с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Вторник: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Среда: с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Четверг: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Пятница: с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Суббота: с 09.00 ч. до 12.00 ч.