Как избежать переохлаждения в период морозов — советы МЧС.

Несмотря на то что ноябрь — осенний месяц, в Челябинской области его можно считать первым зимним месяцем. Действительно, уже который день в регионе ночные температуры опускаются ниже −20 градусов. В связи с этим сотрудники миасского пожарно-спасательного гарнизона напомнили южноуральцам о том, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не получить переохлаждение или обморожение во время прогулок.

В связи с тем, что к вечеру температура воздуха может резко опускаться, а ночные температуры достигать −25, −30 градусов, спасатели рекомендуют совершать пешие и лыжные прогулки в дневное время и только по маркированным маршрутам. Особенно осторожными и внимательными необходимо быть, отправляясь на улицу с детьми.

Собираясь на прогулку, следует тщательно продумать гардероб. В холодное время года лучше забыть о тесной одежде и обуви и отдать предпочтение вещам из натуральных тканей. Специалисты рекомендуют носить свободную обувь на толстой подошве, надевать шерстяные носки, не лишней будет и дополнительная стелька. Что касается одежды, то чем больше будет слоев на человеке, тем теплее ему будет на улице. Не следует забывать и о термобелье. От металлических, серебряных и золотых украшений лучше отказаться.

Ни в коем случае нельзя употреблять на морозе алкогольные напитки. По словам спасателей, вопреки распространенному мнению, они не согреют человека, а только усугубят ситуацию.

«Алкоголь быстро расширяет сосуды, однако так же быстро они начинают сужаться. Циркуляцию крови нарушает и табачная продукция, поэтому от курения также следует отказаться»,

— говорят специалисты.

А вот о горячем чае в термосе и перекусе, отправляясь на длительную прогулку, забывать не стоит.

Кроме того, спасатели рекомендуют в мороз периодически заходить в отапливаемые помещения, чтобы погреться.

Правила поведения при обморожениях

Если человек, находясь на улице, вдруг почувствовал дрожь, покалывания или, наоборот, потерял чувствительность, следует зайти в ближайшее теплое помещение и отогреться. Охлажденные участки кожи следует согреть легким массажем, шерстяной тканью или дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

Заблудившись во время прогулки, не следует пытаться выбраться самостоятельно, нужно сразу же сообщить о произошедшем спасателям. Кроме того, отправляясь на большие расстояния в холодную погоду, необходимо иметь при себе портативные зарядные устройства, поскольку на морозе техника быстрее теряет заряд.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-izbezhat-pereokhlazhdeniya-v-period-morozov-sovety-mchs/