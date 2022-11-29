Жительница Озерска стала жертвой мошенников при продаже комода на сайте бесплатных объявлений.

Потерпевшая 1989 года рождения рассказала полицейским, что разместила объявление о продаже комода в приложении «Юла». Спустя время по объявлению откликнулся покупатель, который на адрес электронной почты ей отправил письмо.

Сообщение содержало ссылку, якобы для зачисления денежных средств. Ничего не заподозрив, женщина ввела данные своей банковской карты, а также код из СМС-сообщения. Затем обнаружила, что с ее счета стали происходить списания денежных средств. В итоге женщина лишилась 12 900 рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают о недопустимости передачи персональных данных банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним! Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в мессенджерах, как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денежных средств и реквизитов банковских карт.

Будьте бдительны, ведь именно от ваших действий зависит сохранность ваших сбережений!