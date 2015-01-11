О схеме мошенничества «Родственник в беде».

«Ваш родственник попал в беду», схема мошенничества, которая вновь актуальна среди жителей Озерска!

Как работает схема:

С незнакомого номера вам звонят и шокируют новостью о том, что ваш сын или внук стал виновником ДТП с тяжкими последствиями, либо попал в больницу, избил человека или попался на сбыте крупной партии наркотиков и ему грозит уголовная ответственность. Для чтобы выручить, достать денег на лечение или помочь избежать ответственности - необходимо заплатить деньги.

Мошенник «держит на проводе» собеседника до момента передачи или перевода денежных средств . Это делается для того, чтобы обманутому не пришло в голову созвониться с родственником.

Что нужно делать, чтобы не стать жертвой обмана:

- не поддавайтесь панике;

- никогда и никому не отправляйте и не передавайте деньги;

- позвоните своему близкому человеку. Если телефон выключен или недоступен, постарайтесь связаться с другими родственниками или друзьями.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города, предупредите своих пожилых родственников и соседей!

Напоминаем, что если Вы стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону: 02, 112, 2-50-85!