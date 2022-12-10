Евгений Щербаков: «Ледовая арена стала продолжением преобразований в округе».

В субботу, 10 декабря в Озерске открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Маяк-Арена» (СОК) с крытой ледовой ареной. С этим важным событием жителей поздравили руководители округа и ФГУП ПО «Маяк».

Торжественная церемония состоялась у входа в комплекс, в ней приняли участие официальные лица: депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП ПО «Маяк» Андрей Порошин, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и представители спортивной общественности и жители города.

Как инициатор строительства ледовой арены Михаил Похлебаев отметил красоту и значимость введенного в строй на территории санатория-профилактория комплекса. Он выразил надежду, что именно здесь будет проходить «поход за здоровьем, за сильной Россией во время занятий физкультурой и спортом».

Евгений Щербаков выразил благодарность строителям и руководству ФГУП ПО «Маяк», на чьем балансе находится СОК:

- «Маяк-Арена» - очень классный спортивный объект, который хорошо вписывается в инфраструктуру города, он добавляет в нашу жизнь качества и культуры. Здесь есть возможность комфортно и интересно провести время, с пользой для здоровья. Конечно, такого объекта нам не хватало, мы достойны таких объектов. СОК стал продолжением преобразований, которые мы осуществляем в последние годы, будь то пешеходная зона на пр. К. Маркса, сквер им. легендарного директора «Маяка» Б.В. Броховича. Это говорит о том, что когда мы все вместе работаем единой командой с жителями и градообразующим предприятием, то многое можно сделать и все получается.

Пришедшие на открытие официальные гости прошли по комплексу – в ходе знакомства с объектом они осмотрели помещения, порадовались первому прокату, в ходе которого на лед вышли воспитанники ДЮСШ - юные фигуристы и хоккеисты.

Как убедились посетители СОК, он получился универсальным и рассчитан как для тренировок и проведения различного уровня соревнований по фигурному катанию и хоккею с шайбой, так и для массового катания.

Подарком от «Маяка» в честь знаменательного события стали сеансы бесплатного катания для всех жителей округа. Два дня каток работал на полную: загрузка была стопроцентной, жители от души благодарили за отлично проведенные выходные. Расписание сеансов массового катания на текущую неделю представлено на странице УРС ФГУП «ПО «Маяк» в социальной сети ВКонтакте. Цены вполне демократичные: 50 рублей – за час катания для детей (дети до 7 лет катаются бесплатно), 100 рублей - для взрослых, 70 рублей - для студентов и пенсионеров при предъявлении соответствующего документа, прокат коньков - 100 рублей, заточка одной пары - 150 рублей. В дальнейшем комплекс будет предоставлять услуги всем желающим: и секциям, и спортсменам, и жителям города. У руководства СОК есть уверенность, что «Маяк –Арена» станет центром притяжения для жителей округа.

Тем, кто решит посетить объект впервые, необходимо знать, что к нему можно проехать и пройти: на автомобиле – со стороны улицы Архипова, пешком – через центральные ворота санатория-профилактория.

Телефон для контактов: 3-92-01, 3-93-20.

Подробнее о работе СОК здесь: https://vk.com/@urs_mayak-znakomtes-sportivno-ozdorovitelnyi-kompleks-mayak-arena

Справочно:

СОК «Маяк-Арена» представляет собой здание с пристроенным крытым катком общей площадью 2753,17 м² и зрительскими трибунами на 206 мест. Пропускная способность ледовой арены – 50 человек в час.

На первом этаже здания расположены: вестибюль, гардероб, раздевалка с душевыми, санузлы, помещения сушки, сауна, кабинет врача, тренажерный зал, комната для заточки коньков, тренерская. На втором этаже – спортивный зал, раздевалка с душевыми, кафе на 50 мест с производственными помещениями, подсобное помещение и помещение для персонала.

Рядом с катком размещены: холодильная установка, специализированная техника для обслуживания льда и операторная с аудио- и видеооборудованием.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53176/