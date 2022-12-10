Почему «Манчестер Сити» — главный фаворит Лиги чемпионов-2022/23 у букмекеров

Групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23 завершился необычно рано (из-за чемпионата мира в Катаре), ещё в ноябре. Турнир подарил ряд неожиданностей — вылет «Атлетико», «Аякса» и «Барселоны». Но главный претендент на чемпионство, «Манчестер Сити», выступил уверенно и только утвердился в роли букмекерского фаворита.

Почему же букмекеры настолько сильно выделяют шансы «Манчестер Сити», если в Лиге чемпионов есть и другие топ-команды: «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Ливерпуль»? Ответы — в нашей статье.

Кстати, сейчас поставить на победу «Ман Сити» в ЛЧ-2022/23 можно с коэффициентами 2.50-3.00, тогда как на ту же «Баварию» дают котировку 7.00, на «ПСЖ» с Месси и Неймаром — 9.00, а на прошлогоднего победителя «Реал» и вовсе 12.00. Поставить на победителя Лиги чемпионов можно и с мобильного телефона — для этого достаточно скачать приложение Winline. А инструкцию, как это сделать, вы найдёте на сайте Legalbet.

«Манчестер Сити» мечтает о трофее Лиги чемпионов

Основная причина, по которой шансы «Ман Сити» оцениваются столь высоко, — мотивация «горожан». С момента прихода в клуб арабских инвесторов «Сити» выиграл всё, что мог, на внутренней арене — шесть чемпионских титулов, два Кубка Англии, шесть Кубков Лиги и три Суперкубка Англии. Но в Лиге чемпионов команда играла в финале только один раз — в 2021 году она уступила «Челси» Томаса Тухеля. Понятно, что для руководства клуба именно Лига чемпионов — главный приоритет.

Сейчас у «Ман Сити» есть всё для победы в Лиге чемпионов: сильнейший тренер в лице Пепа Гвардиолы, квалифицированный состав с яркими звёздами в каждой линии. Если раньше у «Сити» не было топового форварда после ухода Серхио Агуэро, то теперь в лице Эрлинга Холанда «горожане» получили выдающегося бомбардира, способного забивать 50 голов за сезон во всех соревнованиях.

Удачный жребий — ещё один союзник «Сити».

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока что за спиной у неожиданного лидера — «Арсенала», но есть предпосылки к тому, что «канониры» всё же не смогут быть реальными конкурентами «горожан» в борьбе за титул. У «Арсенала» очень сложный график январских матчей, а на ЧМ-2022 травмировался и вылетел на три месяца ключевой игрок — форвард Габриэл Жезус, перебравшийся летом в Лондон как раз из «Манчестер Сити».

Если ближе к марту «Ман Сити» обойдёт «Арсенал» — можно будет сосредоточиться на Лиге чемпионов, где у «горожан» не самый сложный соперник в первом раунде плей-офф — немецкий «Лейпциг». Для сравнения: тому же «ПСЖ» играть в 1/8 финала ЛЧ-2022/23 с «Баварией», а «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Таким образом, сразу два конкурента «Сити» покинут турнир уже в марте, а сами «горожане» постараются сохранить силы для решающих весенних баталий