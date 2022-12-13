Выдающийся пианист Николай Луганский впервые выступил в Озерске.

11 декабря в рамках второго сезона музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 выступил Народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский.

Николай Луганский покорил публику своим блестящим исполнением «Прелюдии, фуги и вариации» Сезара Франка в обработке Гарольда Бауэра, «Вариаций на тему Шопена» Сергея Рахманинова. Во втором отделении прозвучали фортепианные прелюдии и четыре этюда-картины Сергея Рахманинова. Восторженные слушатели долго не хотели отпускать пианиста со сцены и просили его сыграть на бис.

Накануне, 10 декабря, на творческой встрече учащиеся и педагоги ДМШ№1, студенты Озерского колледжа искусств смогли пообщаться с известным пианистом, который выступает на лучших сценах мира.

Николай Луганский — музыкант, о котором критики отзываются исключительно как о «пианисте всепоглощающей чувствительности, выдвигающем вперед не себя, а музыку…». В этом убедились жители Озерска, побывавшие на концерте и на творческой встрече.

Музыкальные вечера «Андрей Комарова приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Челябинской области, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ. Второй музыкальный сезон в октябре открыли талантливые пианисты, победители крупнейших российских и международных конкурсов, участники проектов, которые курирует Денис Мацуев: Елисей Мысин и Захар Внутских; также выступил лауреат международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса им.П.И.Чайковского Дмитрий Маслеев.

Справочно:

Программа музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» была запущена в 2021 году. Первый музыкальный сезон открыл лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов, который исполнил концертную программу на новом рояле марки Steinway&Sons, выбранном специально для ДМШ №1 маэстро Денисом Мацуевым. При партнерстве с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Челябинской, Свердловской филармониями были организованы гастроли звездных солистов и коллективов: виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, Бориса Березовского, органиста Владимира Хомякова.

Николай Луганский

Николай Луганский родился в 1972 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс Татьяны Кестнер), затем консерваторию, где его наставниками были профессора Татьяна Николаева и Сергей Доренский. Далее продолжил образование в МГК как ассистент-стажер в классе профессора Сергея Доренского. С 1998 года начал в консерватории преподавательскую деятельность (в настоящее время профессор).

Лауреат VIII Международного конкурса имени И. С. Баха в Лейпциге (II премия, 1988), Всесоюзного конкурса имени С. В. Рахманинова в Москве (II премия, 1990), Международной летней академии университета Моцартеум (Зальцбург, 1992), Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия, 1994; I премия не присуждена).

Выступает на лучших сценах Амстердама, Лондона, Парижа, Вены, Милана, Мюнхена, Мадрида, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Токио и других музыкальных столиц мира. Участник фестивалей в Ла-Рок-д’Антероне, Кольмаре, Монпелье и Нанте (Франция), Руре и Шлезвиг-Гольштейне (Германия), Вербье и Гштааде (Швейцария), Зальцбурге и Графенегге (Австрия). Среди его партнеров по камерному ансамблю – Вадим Руденко, Вадим Репин, Леонидас Кавакос, Изабель Фауст, Алена Баева, Александр Рудин, Александр Князев, Миша Майский, Готье Капюсон, Анна Нетребко.

Сотрудничает с лучшими оркестрами мира; выступал более чем с 240 дирижерами, в числе которых Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Владимир Федосеев, Михаил Плетнёв, Владимир Спиваков, Александр Лазарев, Николай Алексеев, Лев Маркиз, Василий Синайский, Саулюс Сондецкис, Александр Дмитриев, Франс Брюгген, Курт Мазур, Риккардо Шайи, Кент Нагано, Владимир Ашкенази, Пааво Берглунд, Неэме Ярви, Чарльз Макеррас, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Андрис Нелсонс, Владимир Юровский, Сакари Орамо, Марк Минковски, Джанандреа Нозеда, Андрей Борейко, Осмо Вянскя, Эса-Пекка Салонен. Музыкант активно гастролирует по России, а также в странах Европы, Японии, США, Сингапуре, Южной Корее.

Николай Луганский дает около ста концертов в год. В его репертуаре – более 50 фортепианных концертов, произведения разных эпох и стилей. Записи музыканта, вышедшие в России, Японии, Нидерландах и Франции, получили высокие оценки в прессе и множество призов. Среди них Международная премия имени Теренса Джадда, «Золотой камертон года» (трижды), ECHO Klassik (трижды), Choc du Monde de la Music, Премия немецких критиков звукозаписи (Preis der Deutschen Schallplattenkritik), BBC Music Magazine Award (за запись сонат для скрипки и фортепиано Франка, Грига и Яначека с Вадимом Репиным). В июне 2015 года запись концертов Шопена с оркестром Sinfonia Varsovia под управлением Александра Ведерникова была удостоена Гран-при VIII Международного конкурса записей музыки Шопена. В 2020 году Николай Луганский записал для лейбла Harmonia Mundi два диска – с музыкой Франка и сонатами Бетховена.

Музыкант удостоен почетного звания «Народный артист России» (2013), Международной премии имени Сергея Рахманинова (2016) и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры» (2019), является почетным членом Российской академии художеств.

Материал предоставлен пресс-службой Андрея Комарова.