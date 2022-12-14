Труд волонтеров замечают и ценят на самом высоком уровне.

13 декабря в резиденции губернатора состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Челябинской области, а также премии имени В.П. Поляничко за вклад в развитие молодежной политики на территории региона.

Лауреатов наградила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

За вклад в развитие региона 53 южноуральца удостоены премии губернатора в сфере молодежной политики, еще 10 человек стали лауреатами премии имени В.П. Поляничко. Все они имеют достижения в науке, культуре, творчестве, добровольчестве или общественной деятельности.

- Поздравляю вас и от себя лично, и от имени губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Регион в последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям, в том числе в сфере молодежной политики. В этом зале собрались самые активные и талантливые молодые люди, которые добились в этом году особых успехов и достижений. Своим трудом и инициативами вы делаете нашу область сильнее и лучше: развиваете школьное и студенческое самоуправление, занимаетесь патриотическим воспитанием и помогаете раскрыться молодым талантам, развиваете международное сотрудничество, – обратилась Ирина Гехт к участникам церемонии. Она также добавила, что этот год стал непростым для всех, новые вызовы потребовали от каждого мобилизации усилий, повышенной ответственности и взаимопомощи. И большинство молодых людей проявили себя с самой лучшей стороны.

Ирина Гехт подчеркнула, что Южный Урал может гордиться своими волонтерами, добровольческое движение региона – одно из самых мощных и многочисленных в стране.

Лауреатами премии губернатора стали молодые люди из 25 территорий по направлениям: «Творческая деятельность»; «Добровольческая (волонтерская) деятельность»; «Общественная деятельность»; «Школьное и студенческое самоуправление»; «Патриотическое воспитание»; «Молодежные медиа».

Одной из самых многочисленных номинаций оказалась «Общественная деятельность»: премии получили 14 человек. Среди них – педагог по физической культуре школы № 36 города Озерска Арина Панина. С целью поддержки одаренных детей Ариной создана система социального партнерства, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По личной инициативе учителя реализован проект для оборудования зала ЛФК в школе.

- Я пошла по стопам мамы и бабушки работать с детьми. И так получилось, что первая моя школа, в которой я работаю уже 13 лет, – это коррекционная школа №36 для детей с ослабленным зрением и слепых детей. Я занимаюсь с ребятами, пропагандируем мы спорт слепых. С детьми занимаемся на специальных тренажерах, также выиграли грант и закупили специальные адаптивные развивающие настольные игры. Также мы с ними катаемся на коньках, на лыжах, бегаем, выезжаем на слеты. Мы все делаем вместе, как обычные люди. Я стараюсь создать для детей ситуацию успеха, чтобы им было комфортно дальше жить, – рассказала Арина Панина.

Ещё одна жительница Озерского городского округа, студентка, председатель Объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ Ксения Колесникова была отмечена в номинации «Добровольчество».

– Получить награду за свой труд очень мотивирует и придает веру в себя и в свои силы. Теперь я понимаю, что нет ничего невозможного. И все наши действия и вся наша работа, она не зря, все это добро возвращается в двойном размере. Нужно просто верить в себя и идти до конца к своим мечтам и целям, тогда точно все получится, – поделилась впечатлениями Ксения.

Также 10 самых ярких представителей молодежи Южного Урала стали обладателями премии им. В.П. Поляничко. Она присуждается ежегодно за высокие достижения в области науки, культуры, социально значимой деятельности, профессионального мастерства, массовой коммуникации и художественного творчества молодым гражданам.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53206/