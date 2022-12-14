В Озерске стартовал муниципальный творческий конкурс экологической направленности «Чудо-городок».

Отдел охраны окружающей среды совместно с управлением образования администрации Озерского городского округа и подразделением Детская библиотека МКУК «ЦБС» объявляет о старте муниципального творческого конкурса «Чудо-городок».

Если вы любите сочинять истории, сказки, а может быть и басни для детей, то ждем ваши работы для участия в конкурсе.

Работа, присланная на конкурс, должна быть написана в жанре сказки, басни. В сказке описывается один эпизод жизни главного героя (описание и иллюстрация героя обязательна), где затрагивается проблемы охраны окружающей среды и пути их решения.

Вводные данные: герой проживает в Озерске (или в любом другом населенном пункте Озерского городского округа), это может быть вымышленный персонаж или человек. У него есть друзья, которые всегда приходят ему на выручку. С положением можно ознакомиться здесь.

Конкурс продлится до 15 января 2023 года.

Творческие работы – распечатанная сказка и заявка (Приложение 1) принимаются в здании Детской библиотеки (по адресу ул. Советская, 8) кабинет № 39 с 9:00 до 17:00 часов, контактные телефоны: 2-30-72, 2-37-02 до 15 января 2023 года.

Электронный вариант сказки и заявки направляется на электронную почту ecoword@ozerskadm.ru c указанием темы письма: «Участие в конкурсе «Чудо-городок»), по всем вопросам обращаться по телефону 2-37-02.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53230/