Заместитель прокурора области Сергей Левшаков встретится с жителями городов Кыштыма и Озерска.

По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна в

соответствии с планом работы мобильной приемной органов прокуратуры заместитель прокурора области Сергей Левшаков 23 декабря 2022 года проведет прием граждан в городах Кыштыме и Озерске по вопросам о нарушениях федерального законодательства, прав и свобод.

Прием будет проводиться в здании прокуратуры г. Кыштыма по адресу: ул.

Калинина, д. 193 (приемная прокурора) с 10.00 до 12.00. Граждане, желающие предварительно записаться к заместителю прокурора области, могут обратиться в прокуратуру города 8-35151-4-45-21, 4-45-19 либо в прокуратуру области 8-904-817-74-21.

В прокуратуре ЗАТО г. Озерск прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Озерск, ул. Пушкина, д. 3 «А». Для предварительной записи на прием следует позвонить по телефонам в прокуратуру города 8-35130-2-41-71, 2-92-94 либо в прокуратуру области: 8-904-817-74-21

Гражданам на приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, обращение на имя заместителя прокурора Челябинской области Левшакова С.Е., копии документов по доводам о нарушениях прав.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53251/