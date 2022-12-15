Семейная пара из Озерска едва не замерзла насмерть, заблудившись на «Уральском Бали».

Семейная пара из Озерска едва не замерзла насмерть, заблудившись на Каолиновом карьере у Кыштыма.

Вечером 15 декабря 45-летний мужчина и 43-летняя женщина приехали на «Уральское Бали». Незнакомая местность и сумерки, заставшие их на обратном пути, привели к тому, что супруги потеряли способность ориентироваться.

«Карьер продолжает оставаться технологическим объектом, значительное количество накатанных грузовым транспортом дорог еще больше запутали людей, выход к поселку они искали всю ночь», – рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.

Сегодня около пяти утра, когда от холода стало невозможно двигаться, а на телефоне оставалось меньше 5% заряда, супруги обратились за помощью. Дежурная смена Кыштымского отряда ПСС обнаружила семью в трех километрах от поселка. Медицинская помощь им не потребовалась.

https://dostup1.ru/accident/Semeynaya-para-iz-Ozerska-edva-ne-zamerzla-nasmert-zabludivshis-na-Uralskom-Bali_157232.html