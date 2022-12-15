В Челябинской области запретили новогодние салюты и фейерверки.

В новогодние праздники в Челябинской области не будет салютов и фейерверков – такое решение приняли власти региона относительно фейерверков, организованных официальными организациями.

Об этом напомнил на итоговом заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Алексей Текслер. Комиссия рассмотрела вопросы комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников.

«Наши подходы к организации торжественных мероприятий должны учитывать специфику уходящего года. Я уже говорил о разумном формате празднования Нового года. Напоминаю, что мы договорились не проводить организованные органами власти и организациями фейерверки и салюты. Прошу глав, полицию, Главное управление МЧС проконтролировать, чтобы не было таких мероприятий», – сообщил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что для детских праздников каких-либо ограничений нет, новогодние елки, спектакли и представления пройдут в привычном формате.

Всего в регионе пройдет свыше 1,5 тыс. новогодних детских мероприятий. С 7 по 14 января 2023 года запланировано проведение «Рождественских елок Губернатора» во всех территориях области. Запланировано 45 спектаклей для 12 тыс. детей

Губернатор добавил, что главными при подготовке праздников и в последующий период выходных дней остаются вопросы безопасности – антитеррористической, пожарной, в первую очередь, в местах проведения детских утренников и массовых мероприятий.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zapretili-novogodnie-salyuty-i-feyerverki_157217.html