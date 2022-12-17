Юные астрономы Озерска приняли участие в IV межмуниципальной конференции «Сокровища небес-2022».

IV межмуниципальная конференция «Сокровища небес» прошла 15 декабря. Её участниками стали не только юные астрономы Озерска, но также Челябинска, Нижнего Тагила и поселка Таянды Еткульского муниципального района. Экспертами выступили ведущие специалисты из Челябинска, Снежинска и учителя физики озерских школ.

Напомним, что мечта о проведении астрономической конференции для школьников Челябинской области впервые осуществилась в декабре 2019 года, когда инициативной группой педагогов озерского Дворца творчества детей и молодёжи был разработан образовательный проект «Сокровища небес». Эта идея получила поддержку, в том числе и финансовую, от градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк».

Конференция «Сокровища небес-2022» была посвящена 165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Его слова актуально звучат и в наши дни: «Смело же идите вперед, великие и малые труженики земного рода, и знайте, что ни одна черта из ваших трудов не исчезнет бесследно, но принесет вам в бесконечности великий плод!»

На открытии конференции с приветственным словом к участникам конференции обратилась ведущий специалист Управления образования администрации Озерского городского округа Наталья Гринёва, которая отметила важность школьной исследовательской деятельности.

Ведущий инженер-математик Всероссийского научно-исследовательского института технической физики – Российского федерального ядерного центра г. Снежинск Дрёмова Галина заострила внимание на том, что за прошедший год в мире было сделано огромное количество научных открытий, в том числе и в астрономии. Возможно, новые открытия, в недалеком по меркам астрономии времени, сделают именно участники этой конференции.

Директор ДТДиМ Ирина Антонова со своей стороны пожелала всем мирного ясного неба и честной победы.

Торжественную часть открытия украсили выступления детских коллективов Дворца: «Шоу-театра «Карусель» и вокального ансамбля хоровой студии «Созвучие».

Заочный этап конференции – выставка астрофотографий. С каждым годом количество участников выставки становится больше, восхищает и качество снимков, а некоторые из них могут составить конкуренцию профессиональным фотографам. Ежегодно фотографии получают оценку по двумя группами. Первая – общественное голосование, когда каждый желающий может поддержать любого автора и его работы. Вторая – профессиональная оценка экспертов, которые могут оценить не только качество снимка, но и особенности астрономического явления, запечатленного на снимке, а также композиционное построение фотографии.

Очный этап – публичная защита исследовательских работ. В этом году работало три секции: «АстроДебют», «Загадки космоса», «Изучаем, исследуем космос». Тематика работ участников конференции охватила такие темы: «Методы поиска экзопланет», «Проблемы исследования космоса», «Палеообсерватории Южного Урала», «Роль крыльев и закрылок самолета в условиях взлета и посадки».

Пока эксперты определяли победителей, гости города под руководством Аллы Колясниковой посетили самые популярные экскурсионные площадки Озерска.

Путь «От Дома пионеров до Дворца творчества» гости прошли вместе с методистом Жанной Талыковой. В небольшом зале все смогли рассмотреть пионерскую атрибутику, работы школьников 20 века, которые были отмечены бронзовыми медалями ВДНХ в Москве.

Окунуться в специфику производственного объединения «Маяк» помогла Анна Петрова во время экскурсии в Информационном центре. Дети и их родители с интересом слушали, смотрели пробовали, прикасались к истории предприятия «закрытого города».

Не оставила равнодушными гостей города и экскурсия в городской краеведческий музей. Антон Наумов увлек посетителей в мир артефактов, предметов старины, в мир истории.

Волнующей стала церемония награждения ребят – победителей и их педагогов. Подарки для награждения – электрочайники, web-камеры, термокружки и канцелярия – были предоставлены градообразующим предприятием ФГУП «ПО «Маяк».

Фото: Софья Егорчева, Лолита Галимова, Юлия Воронина, Максим Кузнецов.

Информация ДТДиМ.