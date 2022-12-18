В Челябинской области ударят 30-градусные морозы.

В Челябинской области прогнозируются крепкие морозы – по ночам столбики термометров опустятся ниже 30-градусной отметки.

По информации регионального Гидрометцентра, ночью 21 декабря будет минус 21-26, в низинах – до 31 градуса. Днем в среду ожидается минус 11-16, в пониженных частях рельефа – до 20, ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду, пройдет небольшой снег, возможны туманы, изморозь, на дорогах – гололедица.

Ночью в четверг, по предварительным данным, будет минус 23-28, в горах и низинах – до 33 градусов. Днем 22 декабря термометры покажут минус 10-15. А уже к пятнице потеплеет: ночью 23 декабря ожидается минус 14-19, на крайнем западе – до 9 градусов, днем – от минус трех до плюс двух, в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами – умеренный, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-udaryat-30-gradusnye-morozy_157377.html