Сотрудники полиции и члены их семей приняли участие в новогоднем мастер-классе.

Ежегодно сотрудниками полиции в преддверии новогодних праздников проводится акция «Полицейский Дед Мороз».

В выходной день, чтобы отвлечься от рабочей рутины, а также создать праздничное настроение, сотрудники полиции и члены их семей приняли участие в мастер-классе по изготовлению елочных игрушек, который провела председатель Общественного совета Анна Романова.

В ходе мастер-класса Анна Валентиновна подсказывала как оформить базовый шарик тканью и кружевом, бусинами и стразами. Новогодние игрушки получились необычно красивыми и оригинальными, а процесс их изготовления подарил всем праздничное настроение.

Мероприятие также посетил Дед Мороз и угостил участников сладкими подарками.

«Самое важное на встрече – душевная обстановка и приятные разговоры о новогодних семейных традициях. Мастер-класс был прекрасным поводом для поднятия духа, возможности окунуться в тёплые воспоминания и с трепетом ожидать грядущего праздника» – отметила председатель Общественного совета при УМВД Анна Романова.

Сотрудники полиции поблагодарили за организацию интересного и творческого мероприятия, после которого уникальные игрушки украсили новогоднюю ель в Управлении МВД России по ЗАТО г.Озерск.