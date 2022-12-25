Озерчанам предложили обсудить облик сквера.

В конце прошлой недели в администрации округа состоялась встреча с общественниками, в ходе которой прозвучали первые предложения по благоустройству сквера 40-летия Победы, расположенного на набережной Иртяша.

Напомним, что именно этот городской объект стал победителем рейтингового голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как пояснили специалисты администрации, пока имеется только эскиз сквера, и, чтобы двигаться дальше - составить рабочее техническое задание, было решено выяснить мнение жителей: что, по их мнению, необходимо учесть в проекте.

Провел встречу глава округа Евгений Щербаков, который отметил, что данное общественное пространство – любимое место отдыха озерчан и хотелось бы сохранить его функциональное назначение, как прогулочной зоны. При этом памятник Великой Победе останется центральным сооружением сквера, а местом, где можно будет отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны и современных локальных конфликтов, станет площадка «Вечного огня». Здесь в дальнейшем можно разместить и мемориальные плиты, и стелы, и другие малые архитектурные формы патриотического характера.

Приглашенные к диалогу представители Советов ветеранов и Общественной палаты согласились с этим намерением руководства муниципалитета и высказали несколько собственных идей по оформлению всей береговой полосы.

Участников встречи проинформировали, что в проекте будут учтены следующие важные моменты: замена асфальтового покрытия дорожек, оборудование современного освещения и скамеек, восстановление и укрепление подпорных стенок на смотровой площадке в конце главной аллеи, озеленительные мероприятия. Продумают архитекторы и сооружение парковочных карманов возле сквера, и обустройство смотровой площадки, которая могла бы стать своеобразной фотозоной.

По мнению главы округа, очень важно, чтобы в обсуждении проекта благоустройства сквера приняли участие все заинтересованные жители и, в том числе, ветераны боевых действий в горячих точках. Состоявшаяся встреча стала первой, разговор о будущем сквера продолжится в начале следующего года.

Свои предложения на заданную тему все неравнодушные граждане могут направлять в сообщения официальной группы ВК: https://vk.com/ozersk_official.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53354/