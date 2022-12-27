О работе отделений ФГБУЗ КБ №71 в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

На основании приказа главного врача ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России определен следующий график работы в праздничные и выходные дни.

Городские поликлиники №1, №3, детская поликлиника, поликлиники поселков Метлино и Новогорный работают 3 и 6 января с 8.00 до 14.00. Прием вызовов осуществляется до 12.00.

Стоматологическая поликлиника работает 3 и 6 января с 9.00 до 15.00.

Посещение новорожденных на дому участковые педиатры будут осуществлять 31 декабря, 3 и 6 января.

2, 5 и 8 января врач-педиатр детской поликлиники будет дежурить в отделении скорой медицинской помощи с 9.00 до 16.00.

8 января врач-терапевт городской поликлиники будет дежурить в отделении скорой медицинской помощи с 9.00 до 16.00 для обслуживания вызовов больных с симптомами ОРВИ.

Работа стационарных отделений городской больницы будет осуществляться в плановом режиме.

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно отделением скорой медицинской помощи и в приемном отделении городской больницы.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71