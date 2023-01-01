Новые законы для россиян – изменения в январе 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, единый налоговый платеж, универсальное пособие на детей и другие нововведения, вступающие в силу в январе 2023 года – в обзоре:

СФР ВМЕСТО ПФР

С 1 января Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединяются. Новая структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования РФ или Социальный Фонд России, она будет работать с пенсионерами, выплачивать ежемесячные пособия и проводить платежи. Даты получения пособий и выплат не изменятся, а также все необходимые документы, в том числе выписки и справки можно продолжать получать через Госуслуги. Все нормативные акты ПФР и ФСС продолжат действовать.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда будет повышен на 6,3%, до 16 тыс. 242 рублей в месяц. Одновременно прожиточный минимум будет увеличен на 3,3%, до 14 тыс. 375 рублей (на граждан трудоспособного возраста – 15 тыс. 669 рублей, пенсионеров – 12 тыс. 363 рубля, детей – 13 тыс. 944 рубля).

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Минтруда разработало новые параметры индексации страховых пенсий: с каждым годом она будет расти на 6,8%. В 2023 году минимальный размер пенсии вырастет до 12 тыс. 363 рублей. Среднегодовая пенсия составит 22 тыс. 174 рубля. Соразмерно должны увеличиться прожиточные минимумы в регионах, исходя из значений которых определяются размеры социальных доплат к пенсиям, а также пособий на детей.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

С 1 января будет введено универсальное пособие на детей. Оно объединит в себе сразу несколько выплат. Получить льготу смогут нуждающиеся семьи с детьми младше 17 лет и беременные, вставшие на учет в женской консультации на ранних сроках. Заявление на новый вид поддержки надо писать в новую структуру – Соцфонд России.

С 1 января через портал Госуслуг можно будет подать заявления о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.

РОДИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНО ПУСТЯТ В СТАЦИОНАР С РЕБЕНКОМ

С 1 января 2023 года родитель (законный представитель) получает право находиться в стационаре со своим ребенком бесплатно. Это относится ко всем детям в возрасте до 4 лет, на детей старше 4 лет, если у них есть соответствующие медицинские показания для совместного пребывания в лечебном учреждении с родителем, а также на детей с инвалидностью независимо от возраста.

БОЛЬНИЧНЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НА ГПХ

С 2023 года сотрудники, которые приняты на работу с оформлением договора гражданско-правового характера, включаются в число застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности – за них будут отчисляться соответствующие страховые взносы в Социальный фонд РФ; с 2024 года – получат право на пособия по больничному листу, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

НОВЫЕ ПОШЛИНЫ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 1 января придется платить новые госпошлины:

• за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации – 1 тыс. рублей;

• выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей;

• продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1 тыс. рублей.

Пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией вырастет с 800 до 1 500 рублей.

ОТМЕНА 30-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ НА ГОСПОШЛИНУ

С 1 января 2023 года отменяется 30-процентная скидка при оплате госпошлин через Госуслуги. Минфин пояснил, что эта мера изначально предусматривалась как временная, ее продление не планируется.

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ ШТРАФОВ

Если раньше назначенные штрафы в России нужно было оплатить в 10-дневный срок, то с 1 января 2023 года этот период увеличен до 20 дней. Однако оплата в первые десять дней гарантирует плательщику 50-процентную скидку.

ШТРАФЫ ЗА ВЫБРОС МУСОРА ИЗ АВТО

С января вводится автоматическая фиксация видеокамерами таких правонарушений как выгрузка и сброс мусора из транспортных средств и прицепов к ним вне установленных для этого мест. Собственнику ТС грозит за это штраф в размере 10-15 тыс. рублей; если мусор сбрасывался из грузовика, штраф составит 40-50 тыс. рублей.

СПИСАНИЕ ШТРАФОВ ГИБДД

С 1 января долги по штрафам ГИБДД и прочим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

С 1 января в России появится единый налоговый платеж. Порядок его уплаты заключается в перечислении в бюджет налоговых платежей единой суммой путем подачи одного общего платежного поручения. Кроме того, закон устанавливает единые сроки уплаты налогов: декларации необходимо представлять не позднее 25-го числа, а страховые взносы – 28-го числа.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-yanvare-2023-goda_157787.html