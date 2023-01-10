Была незавершёнка, станет новый медицинский центр.

У недостроенной части здания акушерского корпуса появился новый владелец. Предприниматель планирует превратить «заброшку» в современное учреждение по оказанию медицинских услуг.

Напомним, что длительное время здание оставалось объектом незавершенного строительства. Проблему заброшенного здания поднимали депутаты прошлого созыва в 2018 году. В 2022 году по инициативе рабочей группы местного отделения партии «Единая Россия» вопрос о судьбе недостроенного объекта был рассмотрен на одном из заседаний депутатского корпуса.

Кроме того, администрация прорабатывала варианты решения проблемы, в том числе предлагала передать его в ведение ФМБА России и Клинической больницы №71.

В итоге, в прошлом году были проведены аукционные процедуры и определён их победитель, в настоящее время право собственности перешло новому владельцу.

– Администрацией округа был проведён большой объём работы по восстановлению документации. Это позволило оформить регистрацию права муниципальной собственности. Сотрудникам администрации выражаю благодарность от депутатского корпуса за грамотную чёткую планомерную работу, – отметил председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53463/