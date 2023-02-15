2023-02-17PKT08:32:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 17.02.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница, 17 февраля 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: -16° С • атмосферное давление 751 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 23-1п, Иртяшская 3/1к-3п с 9 часов до окончания Гайдара 27-1п с 9 до 12 часов К.Маркса 4-2п, Гайдара 23-4п с 9 до 13 часов 2 В сетях электро-снабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячеговодоснабжения и отопления Луначарского 13-5,6п-ды с 8.30 до 17 часов Октябрьская 23-1п, Иртяшская 3/1к-3п с 9 часов до окончания Гайдара 27-1п с 9 до 12 часов К.Маркса 4-2п, Гайдара 23-4п с 9 до 13 часов Октябрьская 26-5п с 9 до 14 часов Вниманию озерчан! 20 и 21 февраля 2023 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Вниманию жителей города! В связи с осуществлением ММПКХ земляных работ по устранению утечки теплосети в районе жилых домов №№ 7-9 по ул. Чапаева в период с 13.02.2023 до окончания работ будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Строительная (от пересечения с ул. Бажова до пересечения с ул. Чапаева) в обоих направлениях. Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ. Уважаемые Озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам правила поведения при гололеде: -надевайте малоскользящую обувь; -передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны; -пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами; -старайтесь обходить места с наклонной поверхностью; -будьте предельно внимательны на проезжей части дорог; -если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 17 февраля 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 16-21°, при прояснении минус 22-27°, на западе до минус 11°, днём минус 10-15°, в горах до минус 5°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53818/ alebedeva 2023-02-17PKT08:32:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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