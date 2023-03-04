Начальник УМВД отчитался об основных результатах оперативно-служебной деятельности.

2 марта на очередном заседании Собрания депутатов начальник УМВД России по ЗАТО г. Озерск Кирилл Черепенькин представил депутатскому корпусу ежегодный отчёт об итогах работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности за 2022 год.

Он отметил, что в минувшем году основные усилия сотрудников органов внутренних дел были ориентированы на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, принятие дополнительных мер по обеспечению личной и имущественной безопасности жителей Озерского городского округа; по повышению эффективности охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.

– Сотрудниками полиции было принято свыше 14 тысяч заявлений и сообщений, по результатам рассмотрения которых, зарегистрировано 940 преступлений, – проинформировал депутатов Кирилл Черепенькин. – Состояние оперативной обстановки характеризуется сокращением убийств, разбойных нападений, грабежей, преступности в общественных местах и на улицах округа.

Реализация мер по раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению принципа неотвратимости наказания способствовала раскрытию 60 процентов преступлений.

В ходе доклада были названы цифры, характеризующие результаты оперативно-служебной деятельности за 2022 год. А именно, было пресечено 89 наркопреступлений, в том числе 52 факта сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято полкилограмма наркотических средств.

Пресечено 43 экономических преступления, 5 преступлений коррупционной направленности (все 5 преступлений против государственной власти).

Установлено 22 лица, совершивших экономические преступления. Возмещен ущерб на сумму более 25 миллионов рублей.

Особое внимание начальник полиции обратил на то, что количество преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий, неуклонно растет, методы и способы их совершения становятся сложнее и изощреннее. Каждое третье преступление совершается с применением IT-технологий. В связи с этим он предложил обеспечить информирование граждан о способах и методах мошенников в средствах массовой информации путем голосового информирования в торговых предприятиях, а также доведением информации до каждого жителя округа на основных предприятиях округа.

– Пристальное внимание уделяется предупреждению преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них. Несмотря на профилактические меры, в структуре преступности укрепилась тенденция роста преступлений среди ранее судимых лиц, бытовой преступности, преступности в состоянии алкогольного опьянения, – подчеркнул Кирилл Черепенькин. – Не остается без внимания организация работы по пресечению административных правонарушений. Всего с начала года составлено более 4 тысяч административных протоколов (без учета ГИБДД), наложено штрафов на сумму 900 тысяч рублей, взыскано 650 тысяч рублей.

В ходе доклада речь шла также о том, что в 2022 году количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 23 процента, но, вместе с тем, возросло число ДТП в которых пострадали люди (с 35 до 45 человек), в том числе количество раненых (с 2 до 9 человек), погиб один ребёнок.

– Неоценимую помощь в охране правопорядка оказывают добровольные народные дружины, принимающие активное участие в обеспечении общественной безопасности. В частности, при участии народных дружинников выявлено сто административных правонарушений, раскрыто одно преступление. Вместе с тем, остается актуальным вопрос по набору кандидатов и омоложению состава членов в созданных на территории округа народных дружин «Озерская» и «Озерские автомобилисты». В связи с чем, необходимо организовать работу по подбору кандидатов в добровольные народные дружины, – обратился к депутатскому корпусу Кирилл Черепенькин.

В завершении доклада начальник полиции назвал ряд приоритетов в работе УМВД по ЗАТО Озерск на 2023 год:

– Прежде всего, это охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, в том числе при проведении массовых культурных, спортивных и иных мероприятий.

Особое внимание необходимо уделить проведению совместно со всеми субъектами профилактики мероприятий, направленных на снижение уровня криминальных проявлений среди несовершеннолетних.

В числе значимых задач в сфере противодействия экономической преступности остаются меры по обеспечению защиты бюджетных средств, в том числе направленных на реализацию Национальных проектов.

В числе основных обязанностей остается реализация Указа Президента РФ по сокращению времени предоставления государственных услуг, создание комфортных условий в местах приема граждан.

После доклада депутаты задали Кириллу Черепенькину ряд вопросов, касающихся раскрытию краж, совершённых телефонными мошенниками, а также мошенниками, которые применяют так называемые «брокерские схемы». Народные избранники поинтересовались возможностью совместной работы сотрудников полиции с депутатами на округах в случае существования очагов социальной напряжённости, обсудили с начальником полиции сложности в работе участковых уполномоченных, профилактику правонарушений среди молодёжи, приведение в соответствие с законом графика работы некоторых торговых организаций, реализующих алкогольную продукцию.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53944/