Дорогие наши читательницы, подписчицы и зрительницы, с 8 марта!

Накануне в Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск поступали звонки от бдительных граждан, которым звонили мошенники представляясь работниками правоохранительных структур или банковских организаций. Подробнее
2 марта стартовала XII Cпартакиада ветеранов труда и спорта Челябинской области 2023 года, посвященная 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Подробнее
Музыкант ведёт активную концертную деятельность в стране и за рубежом. Выступает с концертами в большинстве органных залов СНГ, а также в Германии, Швейцарии, Голландии, Италии, Дании, Швеции и Финляндии. Подробнее
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения жителей, что 06.03.2023 г. с 09:00 ч. до 17:00 ч., в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14, будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева. Подробнее
Житель Озерска 1982 года рождения решил приобрести в сети Интернет каркасный бассейн. Не убедившись в надежности интернет-магазина оплатил товар, перейдя по ссылке от неизвестного, выдававшего себя за продавца. Подробнее
2 марта в вечернее время инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск был остановлен «Ниссан Кашкай» под управлением 53 – летнего жителя Озерска. Мужчина не имел водительского удостоверения, к тому же по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Подробнее
В ходе сессии 2 марта Собранием были приняты решения, касающиеся социальных выплат детям-инвалидам, организации летнего отдыха детей мобилизованных граждан, развития коммунальной инфраструктуры округа, содержания жилого помещения. Подробнее
Милые, добрые и очаровательные, наши чудесные женщины, девушки, девочки! Пусть все невозможное для вас станет возможным, а жизнь будет полна приятных сюрпризов и радостных событий. Больше романтики, нежности и любви желаем вам в праздник 8 Марта!