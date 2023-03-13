В Озерске прошла всероссийская акция «Цветы для Автоледи»(видео)

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует:
14.03.2023 г., с 08:00 ч. до 16:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева. Подробнее
В Челябинской области 14 марта началось профилактическое мероприятие «Пешеход» – до 20 марта экипажи ДПС будут дежурить у пешеходных переходов для профилактики наездов и останавливать нарушителей. Подробнее
Самая «ходовая» схема мошенников, где они звонят от имени службы безопасности банка и говорят, что под каким либо предлогом некто пытался незаконным способом завладеть деньгами жертвы, сработала и в этот раз. К сожалению, потерпевшим стал 71-летний пенсионер, который прежде видел профилактическую информацию в СМИ, но не предполагал, что сам окажется обманутым аферистами. Подробнее
Отделение по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г.Озерск информирует, что на территории региона с 13 по 24 марта 2023 года состоится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Подробнее
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ ММПКХ на ул. Красноармейская в районе здания № 5 с 14 по 16 марта включительно будет перекрыто движение автомобильного транспорта по данному участку дороги. Подробнее