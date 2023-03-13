В Озерске прошла всероссийская акция «Цветы для Автоледи»(видео)

Готов сюжет о том, как наша редакция и представители ГИБДД г.Озерска поздравляли автоледи и пассажирок авто с 8 марта!

Дорогие участницы дорожного движения, пусть ваши лица озаряют улыбки не только в праздничные дни, но и в любые другие!