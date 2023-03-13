В Озерске состоялся финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2023».

13 марта, в последний день конкурса, состоялась не только торжественная церемония награждения, но и завершились творческие испытания.

В интеллектуальном конкурсе учащиеся рассуждали от лица исторических личностей: Константина Станиславского, Роберта Рождественского, Варвары Степановой и Софьи Ковалевской, развивая крылатую фразу Максима Горького: «Талант – это вера в себя, в свою силу». Для этих выступлений конкурсантам потребовалось заранее обобщить и структурировать большой объем информации.

По традиции школьники рассказали о себе в ходе творческих самопрезентаций, которые получились разноплановыми и креативными. Жюри и зрители узнали об увлечениях и интересах кандидатов на звание «Ученик года-2023».

По итогам трехдневного интеллектуально-творческого марафона, который стартовал 10 марта, жюри определило победителя. Им стала обучающаяся 10 класса лицея №39 Береговая Иванна. В апреле Иванна будет представлять Озерский городской округ на областном этапе конкурса «Ученик года - 2023» в Челябинске.

Призёрами конкурса «Ученик года – 2023» были объявлены обучающийся 10 класса школы №25 Грищенко Дмитрий, обучающаяся 9 класса школы №36 Чукавина Ольга и обучающаяся 8 класса школы №21 Пономарева Виктория.

Заместитель начальника Управления образования администрации округа Оксана Втехина поздравила конкурсантов с успешным выступлением. Оксана Викторовна отметила, что очень приятно видеть среди участников ежегодного конкурса не только девушек, но и юношу, а кроме того Виктория Пономарёва, самая юная конкурсантка, получила очень важный опыт участия в подобном мероприятии, который ей пригодится в будущем.

– Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, не бояться трудностей, добиваться поставленных целей и покорять новые вершины, – обратилась к озерским школьникам Оксана Втехина.

Она также поблагодарила педагогов и наставников, которые помогли ребятам очень достойно и качественно подготовиться к конкурсу.

Победитель и призёры конкурса «Ученик года – 2023» были награждены дипломами Управления образования и денежными премиями, получили памятные подарки от ФГУП «ПО «Маяк».

Информация и фото управления образования администрации округа.