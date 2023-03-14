Театральная беседка «Золотого петушка» представляет художника-постановщика нового спектакля «Винни-Пух» Наталью Якимову.

Наталья Якимова, художник-постановщик спектакля «Винни-Пух» в Озерском театре кукол «Золотой петушок» – гость театральной беседки.

Эскиз спектакля был показан на лаборатории «Театр Наций – театрам закрытых городов», которая проходила при поддержке программы «Территория культуры Росатома».

В Озерске над спектаклем работают режиссер и автор инсценировки Максим Морозов, композитор Виктор Вишневский. Сюжет известен всем. Прочитав книгу, посмотрев мультфильм, каждый нарисует себе свой образ Винни-Пуха и его друзей. Тем интереснее увидеть постановку питерской команды. О специфике своей работы и о своей работе над спектаклем рассказала гость театральной беседки Наталья Якимова.

Театральная сценография – это специфика, помогает ли Вам академическое образование живописца?

– Монументальное искусство в первую очередь о взаимодействии с пространством, формой, материалами, а также о формальной (декоративной) композиции. Собственно, это и привело меня в театр. В отличие от картины, театр - это глубина пространства, подвижность объекта, а театр кукол - это целый маленький мир с нуля.

В спектакле «Винни-Пух» своеобразные персонажи, думаю, они будут восприниматься зрителями как теплые домашние игрушки, почему именно такое воплощение?

– Параллельно с театром я стала активно заниматься текстилем. Откуда и берет начало стиль наших кукол и общая сценография спектакля.

Не довлел ли над Вами мульт-герой, Винни, которым умиляются все: и взрослые, и дети?

– Мультфильм совсем не мешал работе, потому что наш спектакль очень самостоятельный. Это история внутри истории, а не буквальный пересказ сюжета. Идея с куклами «игрушками» возникла неслучайно. Мне кажется, это такой неизбежный этап взросления, когда ребенок перестает верить, что его игрушки живые. С одной стороны, немного грустно – взрослеть… Но ведь взрослеть - значит расставаться с иллюзиями, без этого невозможно идти дальше. Расставаться с иллюзиями, но не переставать верить и хранить детскую искренность – наверное, в этом весь секрет. Вот и наш спектакль о том, как жить в мире взрослых, но с детским сердцем.

Какими события в Вашей жизни, стали самыми запоминающимися?

– Одно из моих скромных достижений - работа на площадке с Ренатой Литвиновой в фильме «Скромное обаяние волшебников». Я придумала костюм голубя для этого фильма.

Конечно же, стажировка во Франции. Я не привезла ни одного этюда, но обрела кое-что более ценное, спрятала это глубоко в своем сердце, чтобы хранить до следующего лета… Мой внутренний импрессионист нашел свое место в этом мире.

Что самое главное для художника?

– Лучше, чем сказал Роден, не скажешь: «Самое главное - быть взволнованным, любить, надеяться, трепетать, жить. Быть прежде всего человеком и только потом – художником».

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Вернемся к спектаклю про Винни-Пуха. По задумке режиссера зрители будут находиться рядом с актерами на сцене. Почему выбрана именно такая сценография?

– Хотелось вовлеченности зрителя в процесс. Чтобы у него пришло понимание, что это его мир. Все происходит с ним. Нет четвертой стены, которая неизбежно существует, когда зрители находятся в зале.

Что Вы пожелает озерским зрителям?

– Опыт создания эскиза спектакля показал, что у вас в театре кукол очень талантливые актеры и, что очень важно, теплый зритель. Да! Теплый, понимающий, с тонким чувством юмора и способностью погружения в глубину сюжета.

Желаю смотреть спектакль с удовольствием. А потом думать, делиться впечатлениями, нести в себе добро и свет…

Справочно:

Наталья Якимова родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Академию Художеств им. Репина, факультет монументальной живописи (мастерская С.Н.Репина). Стажировалась во Франции. Потом служила в «Большом театре кукол».

Со своими живописными работами участвовала в коллективных выставках в России, Франции, Индии. Много путешествует и уже второй год живет в Индии. Свободный художник. Театр кукол - это одно из направлений ее творческой деятельности.

Информация и фото театра кукол "Золотой петушок".