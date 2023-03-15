В рамках спартакиады «Здоровье» прошли соревнования ветеранов по шашкам.

14-16 марта в шахматном клубе Озерска прошли соревнования ветеранов по шашкам в зачет 17-й Спартакиады «Здоровье». Соревнования личные, контрольное время 7 минут каждому участнику на партию по швейцарской системе. В этом году активность ветераны очень активно участвуют в спартакиаде. В соревнованиях по дартс приняли участие 317 участников. В соревнованиях по шашкам участвовали 80 ветеранов, 53 женщины и 27 мужчин.

Победителями и призёрами в итоге стали:

Среди женщин:

1 место Кротова Ирина коллектив «Чайка»

2 место Меньшикова Нина коллектив «Родничок»

3 место Матвеева Нина коллектив «Уралочка»

Среди мужчин:

1 место Корнеев Алексей коллектив «Строитель»

2 место Баутин Владимир коллектив «Чайка»

3 место Юделевич Семён коллектив «Союз»

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

Организаторы благодарят судейский корпус: главного судью Силантьева Ивана, главного секретарю Исмагилову Анифу, Корнеева Алексея и Галкину Жанну за хорошую организацию и судейство соревнований.

Всем участникам шашечного турнира организаторы желают прогресса и повышения своего уровня игры, а также весеннего настроения и крепкого здоровья Следующие соревнования по силовому многоборью состоятся 9 апреля 2023 года в КСК «Лидер» (зал борьбы). Начало соревнований: в 10:00 часов мужчины (регистрация 9:30), в 11:00 часов женщины (регистрация 10:30).

Информация и фото подготовлены Советом ветеранов спорта.