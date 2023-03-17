Брифинг Администрации ОГО (20.03.23 г)

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с Отделением лицензионно-разрешительной работы по городам Кыштым, Карабаш и ЗАТО г. Озёрск Управления Росгвардии по Челябинской области на территории Озерского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2023» в целях профилактики преступлений и правонарушений с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятия их из незаконного оборота, а также агитации населения на добровольную сдачу незаконно хранящихся средств вооружения на возмездной основе. Подробнее
Масштабный день открытых дверей пройдет в главном корпусе ЮУрГУ в воскресенье, 26 марта, в 12:00. Абитуриентам и их родителям презентуют актуальную информацию о крупнейшем южноуральском вузе, сообщает пресс-служба университета. Подробнее
Сегодня рано утром, 21 марта, наступило весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы, когда почти во всех странах день и ночь длятся одинаковое количество времени, а в Северном полушарии начинается астрономическая весна. Подробнее