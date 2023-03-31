Новые законы для россиян – изменения в апреле 2023 года.

Индексация социальных пенсий, защита владельцев маткапитала при приобретении жилья, безопасность на воде, поддержка держателей ипотечных бумаг и другие нововведения, вступающие в силу в апреле 2023 года.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С 1 апреля социальные пенсии увеличат еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Это повысит уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров. Обращаться никуда не нужно – индексация произойдет автоматически.

ЗАЩИТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАТКАПИТАЛА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ

С 1 апреля кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых направлены средства маткапитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

С 6 апреля при проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях в целях безопасности можно будет принимать решение об ограничении или запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.

ПОДДЕРЖКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИПОТЕЧНЫХ БУМАГ

С 6 апреля вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. Денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕДОМСТВ

С 28 апреля органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА В ГОССЛУЖБУ

С 29 апреля вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». Поиск кадров, оценку профуровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверку их соответствия квалификационным требованиям будут проводить подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров. Отменяется проведение квалификационного экзамена.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-aprele-2023-goda_161118.html