В Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Продолжается прием заявок на специальный конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям (СОНКО), участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2023 году. Подробнее