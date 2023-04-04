Информация Правительства Челябинской области о предоставлении грантов.

Продолжается прием заявок на специальный конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям (СОНКО), участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2023 году.

Оператором специального конкурса является Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»

Заявки на специальный конкурс принимаются до 17 апреля 2023 года и подаются в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: грантыгубернатора74.рф.

По всем вопросам обращаться в Фонд по телефону: 8(351)220-74-20.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54261/