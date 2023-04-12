В Озерске прошел концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…».

10 апреля на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 состоялся гала-концерт с участием легендарного пианиста Дениса Мацуева, симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова, а также лауреатов российских и международных конкурсов Андрея Баранова (скрипка) и Борислава Струлёва (виолончель). Концерт прошел в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…», который стартовал 8 апреля в Челябинске.

Город Озерск включен в программу фестиваля по инициативе предпринимателя, мецената, почетного жителя Челябинской области Андрея Комарова, который вносит особый вклад в формирование культурной среды своего родного города Озерска. Именно он заложил традицию проведения музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» с участием исполнителей мирового уровня, которая направлена на знакомство широкой аудитории с творчеством ярчайших музыкантов, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников музыкальных образовательных учреждений. Ранее в концертах в акустическом филармоническом зале ДМШ №1, который является одним из лучших в стране, выступали такие знаменитые музыканты и коллективы, как народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский; заслуженный артист России Борис Березовский; лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий Константин Емельянов; Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие.

Открыл концерт скрипач Андрей Баранов, победитель международного конкурса Королевы Елизаветы, первая скрипка струнного квартета имени Давида Ойстраха. Музыкант блестяще исполнил произведения Петра Чайковского «Размышление» и «Вальс-скерцо», а также рондо из скрипичного концерта №2 («Кампанелла») Никколо Паганини.

В этот вечер перед зрителями также выступил Борислав Струлёв – виолончелист высоких оборотов, как его называют критики, человек-фейерверк. Он покорил озерчан своей виртуозной игрой лиричных произведений Чайковского и Рахманинова, а далее исполнил в своей темпераментной и шутливой манере «Польку» Альфреда Шнитке.

Гала-концерт завершил маэстро Денис Мацуев, исполнив сразу два невероятно глубоких и проникновенных фортепианных концерта Сергея Рахманинова (концерт №4 и №3). Публика долго не хотела отпускать гениального пианиста. Зрители отметили, что концерт прошел на одном дыхании: и выдающиеся музыканты, и подобранная программа произвели сильное впечатление как на взрослых, так и на детей.

Справка:

XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проходит на Южном Урале с 8 по 12 апреля 2023 года при поддержке губернатора Челябинской области. Программа фестиваля началась в Челябинске и охватывает Миасс, Озёрск и Магнитогорск.

Впервые концерт в рамках международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» в Озерске прошел в марте 2022 года. На сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 состоялся концерт с участием Дениса Мацуева, симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова, Бориса Андрианова (виолончель), Екатерины Мочаловой (домра), Андрея Иванова (контрабас) и юного дарования Льва Бакирова.

Денис Мацуев – народный артист России, солист Московской филармонии (с 1995 года), арт-директор фонда им. С. В. Рахманинова, с 2006 года входит в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, является лауреатом Государственной премии РФ (2010 г.), Премии Правительства РФ (2016 г.). Д.Мацуев считает главным приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России и значительную долю концертных программ, прежде всего премьерных, представляет в нашей стране. Особое значение уделяет регулярной работе с региональными оркестрами в России.

Андрей Баранов является победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы 2012 года. Также он стал победителем конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена в Лондоне и имени Анри Марто в Германии и завоевал призы на более чем двадцати различных международных конкурсах, включая конкурсы в Индианополисе (США), Сендае (Япония), Сеуле (Южная Корея), конкурсы UNISA (ЮАР), Давида Ойстраха, Лианы Исакадзе, Никколо Паганини (в Москве) и многих других. Андрей Баранов является первой скрипкой струнного квартета имени Давида Ойстраха, созданного им вместе с ведущими молодыми солистами России в 2012 году.

Борислав Струлёв — музыкант-мультистилист, обладающий виртуозной техникой. Жанровый диапазон творчества простирается от классики и современной академической музыки до джаза и crossover. Выступает в лучших залах мира с ведущими оркестрами. Участник фестивалей в Чикаго, Реймсе и Туре (Франция), Вербье и Лозанне (Швейцария), Умео (Швеция), Crescendo и «Звезды на Байкале». Открыт к поискам новых форм в музыке и уникальным творческим экспериментам, работает в кино и на тв. Создал ряд творческих проектов в Нью-Йорке и Москве. В легендарном нью-йоркском клубе Birdland организовал концертную серию Borislav Strulev and Friends. В Москве появились новые творческие союзы: с Тамарой Гвердцители, Игорем Бутманом, Аркадием Шилклопером, Сергеем Мазаевым, Дианой Вишневой, Ляйсан Утяшевой; оригинальные музыкально-театральные проекты с Евгением Гришковцом, Евгением Князевым.

Государственный симфонический оркестр Челябинской области образован в 2019 году по решению Губернатора Челябинской области. Его создание стало проектом года по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение». Оркестру подвластны музыкальные наречия барокко, венских классиков, композиторов-романтиков, представителей русской симфонической школы. Музыканты владеют стилистикой основных музыкальных направлений XX–XXI веков от авангарда до джаза и минимализма, умеют и любят экспериментировать. Оркестр принимает участие в международных музыкальных проектах, выступает с ведущими солистами — такими как Денис Мацуев (фортепиано), Хибла Герзмава (вокал), Юлиан Рахлин (скрипка), Дмитрий Шишкин (фортепиано), Граф Муржа (скрипка). В музыкально-литературных проектах оркестр работал с легендарными артистами российского театра и кино — Сергеем Гармашом, Алёной Бабенко, Дмитрием Назаровым, Ольгой Будиной, Евгением Князевым, Александром Филиппенко. Благодаря культуре звука, виртуозной слаженности, богатству музыкальной палитры Государственный симфонический оркестр Челябинской области всегда остаётся в центре культурной жизни региона, принимает участие в значительных музыкальных событиях, фестивалях, имеет несколько собственных концертных абонементов.

Музыкальные вечера «Андрей Комаров приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Озерского городского округа, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ. При поддержке А.Комарова в ДМШ № 1 весной 2021 года открылся новый концертный зал, который сегодня является одним из лучших филармонических залов страны. На сцене выступали такие знаменитые музыканты и коллективы, как народный артист России Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский; заслуженный артист России Борис Березовский; лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий Константин Емельянов; Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие. Музыкальные вечера проходят на Урале, Дальнем Востоке и других регионах присутствия компании.