За объекты благоустройства проголосовали более 3 тысяч озерчан.

Продолжается Всероссийское онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование за общественные территории для благоустройства в 2024 году продлится до 31 мая.

На голосование в Озерском городском округе вынесены 10 объектов благоустройства. Проголосовать за них может каждый житель, начиная с 14-летнего возраста. За объекты благоустройства Озерского городского округа 2024 года отдали свои голоса уже более 3 тысяч горожан.

Проголосовать можно на странице 74.gorodsreda.ru или с помощью волонтёров.

Перечень общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2024 году:

1. Благоустройство входной группы в парк культуры и отдыха, пер. Поперечный, 9

2. Благоустройство детской игровой площадки п. Бижеляк, ул. Гагарина, 22

3. Благоустройство детской игровой площадки. Озерский городской округ, д. Селезни, ул. Шоссейная, 28

4. Благоустройство сквера Первостроителей, ул. Космонавтов, 27

5. Благоустройство пешеходной зоны, п. Метлино, ул. Федорова, 3

6. Благоустройство пешеходной дорожки между домами №10 и №11, Комсомольский проезд

7. Благоустройство территории вдоль дома № 6 со стороны дороги, мкр. Заозерный

8. Благоустройство береговой зоны от озера Иртяш до КПП, мкр. Заозерный, 12

9. Благоустройство береговой зоны между окружной дорогой и озером Иртяш, мкр. Заозерный, 6

10. Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь», Космонавтов, 20.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54521/