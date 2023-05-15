В «Нашем доме» нестандартно завершился театральный сезон.

В юбилейном 75 сезоне в «Нашем доме» прошло несколько крупных проектов, в том числе областного и общероссийского масштаба, труппа порадовала яркими премьерами, а в минувшее воскресенье нестандартно завершился театральный сезон.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» озерские театралы, большие и маленькие смогли посмотреть несколько спектаклей Уссурийского театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской.

Дорогие гости прибыли в Озерск, преодолев более пяти тысяч километров

Андрей Борисов, директор театра:

- Мы очень рады оказаться в вашем городе, он такой зеленый, спокойный и как-то перекликается с нашим любимым Уссурийском.

Не впервые участвуем в программе «Большие гастроли», это замечательная возможность меняться театрами, встречаться с единомышленниками, получать новые впечатления.

Борис Бехарский, главный режиссер:

- Хотелось порадовать озерчан разнообразным репертуаром. Мы привезли сказку об олененке, удостоенную награды «Золотой витязь» в Москве, спектакль «Каренин», который вошел в лонг-лист «Золотой маски» и комедию положений «Люкс №13», чтобы люди посмеялись, отдохнули.

В утренние часы в пятницу и в воскресенье ребятня Озерска увидела трогательную «Лесную сказку» об олененке Бэмби. Детей заворожили талантливая игра актеров, яркие костюмы, феерическая сценография. Артисты умело общались с залом, маленькие зрители чувствовали себя участниками представления, переживая за судьбу юного героя.

Уникальный спектакль «Каренин» гости давали два вечера подряд. Удивило все, и в первую очередь смещение акцента с главной героини на судьбу Алексея Каренина, которого чаще всего показывают бездушной фигурой, этакой машиной в человеческом обличье. В постановке питерской группы во главе с режиссером Романом Габриа и сценографом Павлой Петрушовой Каренин предстает страдающим, умным, совестливым человеком, готовым прощать.

Возможно потому, что и режиссер имеет художественное образование, на сцене царила такая красота, что глаз оторвать было невозможно. Этюд в черно-белых тонах, графика, вспыхивающие алые пятна, язычки свечей, какая-то особая эстетика, присущая только этому произведению.

Неизбежная труба паровоза, дым столбом и еще множество символов, которые так интересно разгадывать, не забывая сочувствовать героям. Нежный лейтмотив полузабытого танго «Вдыхая розы аромат» удивительно точно иллюстрирует происходящие события.

Создание образа мятущегося Каренина – очень точная актерская работа Бориса Бехарского. Молодая актриса Надежда Глинская пришла работать в театр только в этом сезоне, сразу со студенческой скамьи. В ее Анне множество красок и оттенков, противоречивых чувств, в ней уживаются растерянность и высокомерность, а зритель смотрит и, конечно же, сопереживает.

Гастроли уссурийского театра завершились воскресным вечером 14 мая одним из хитов мирового комедийного репертуара – спектаклем по пьесе Рэя Куни «Люкс №13». Все участники спектакля талантливо вели свои партии, от души повеселив публику.

Директор театра «Наш дом» Вячеслав Максимов и художественный руководитель Андрей Сюськин поблагодарили дорогих гостей. Обратились с самыми теплыми словами к преданным зрителям.

По традиции премия имени Бориса Михайловича Дружнова была вручена номинантам этого года главному монтировщику Евгению Широкову, осветителю Евгению Ларионову, артистам Сергею Ахлюстину, Владимиру Микулицкому и Алле Зориной.

Сезон завершен. Но впереди новые захватывающие события: открытие сезона в «Летнем театре» и поездка в Уссурийск в рамках обменных гастролей.

Источник: https://www.teatr-ozersk.ru

Текст: Светлана Гурина. Фото: Михаил Лубнин, Владимир Оськин.