Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета округа за 2022 год.

18 мая в актовом зале были подведены финансовые итоги минувшего года. Участниками слушаний были разработаны и приняты рекомендации, которые будут представлены депутатскому корпусу на ближайшей сессии.

Открыл публичные слушания председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Председательствующим слушаний был избран заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

Присутствующим было представлено два доклада – о социально-экономическом развитии округа и об исполнении бюджета, а также заключение председателя Контрольно-счетной палаты.

С докладом «О социально-экономическом развитии Озерского городского округа за 2022 год» выступил начальник управления экономики Александр Жмайло.

Презентация доклада

В начале он выделили ряд положительных тенденций социально-экономического развития округа в 2022 году, в частности, обратил внимание на увеличение объема инвестиций в основной капитал (в расчете на одного человека - на 48,4%), на миграционный прирост населения, который составил 429 человек, а также на снижение численности зарегистрированных безработных на 16,6% и рост номинальной заработной платы на 13,4 %.

Комментируя тему инвестиций и строительства, Александр Жмайло напомнил, что в 2022 году в округе было введено в действие 9,1 тысяч квадратных метров новой жилой площади, приняты в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома: в районе улицы Горная (ЖК «Шоколад») и в микрорайоне «Заозерный».

Также начальник управления экономики дал краткие характеристики динамике развития следующих сфер: жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и спорта, потребительского рынка, производства товаров и услуг, пенсионного обеспечения.

Далее с ключевым докладом «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год» выступила заместитель главы округа Ольга Уланова.

Презентация доклада

Она начала с того, что поступления доходов в бюджет сложились в размере 4 млрд 346 млн рублей со снижением на 3,7 процента к показателю 2021 года за счет уменьшения объемов безвозмездных поступлений. Планирование доходов осуществлялось на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствует исполнение плановых назначений.

Как пояснила Ольга Уланова, структура основных источников налоговых и неналоговых доходов бюджета округа остается стабильной. Бюджетообразующим налогом является НДФЛ.

Следует отметить, что особенностью исполнения бюджета с 1 сентября 2022 года является целевое направление средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду на мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Объем доходов, поступивших в бюджет городского округа с сентября по декабрь 2022 года на реализацию Плана природоохранных мероприятий составил 4,8 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней снизился на 9,5 процента к предыдущему году и составил 3 млрд 248,2 млн рублей (их доля в структуре доходов округа - 74,7 процента). Основной причиной снижения объемов стало выделение в 2021 году межбюджетных трансфертов разового характера: на создание имущественного комплекса «Ледовой академии «Высота», на завершение реконструкции объекта питьевого снабжения «НФС». Целевые средства в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступили в бюджет округа в размере 2 млрд 121,1 млн рублей, в форме дотаций – 1 млрд 187,1 млн рублей.

В отчетном году расходные обязательства округа были исполнены на общую сумму 4 млрд 307,8 млн рублей.

Исполнение расходной части бюджета относительно 2021 года увеличилось в связи с увеличением уровня освоения мероприятий в рамках ведомственных целевых и муниципальных программ.

В структуре бюджета округа доля расходов на социальные направления (образование, физическая культура и спорт, культура и социальная политика) составила 80,2 процента или 3 млрд 455,3 млн рублей (по сравнению с 2021 показатель увеличился на 0,7 процента).

В 2022 году 208,8 млн рублей было направлено на благоустройство округа и дорожную деятельность. Шесть дворовых территорий и одно общественное пространство благоустроены в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Бюджет выполненных мероприятий составил 33,4 млн рублей. На реализацию инициативных проектов направлено более 31 млн рублей.

В 2022 году продолжилась реализация национальных проектов в рамках федеральных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Информационная безопасность», «Старшее поколение», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В завершении доклада Ольга Уланова обратила внимание на то, что по итогам 2022 года принятые обязательства округа исполнены в полном объеме. Обеспечено выполнение показателей результативности предоставления дотаций из бюджетов других уровней.

Отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год включен в консолидированную отчетность по региону.

В ходе слушаний председатель Контрольно-счетной палаты округа Юлия Сергеева представила заключение об исполнении бюджета. Она отметила, что проверка годового отчета, проведенная КСП, подтверждает его достоверность. В заключениях Контрольно-счетной палаты каждому главному администратору бюджетных средств даны соответствующие рекомендации, которые должны быть учтены при составлении годовой отчетности за 2023 год.

Напомним, что публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса. По итогам публичных слушаний с учётом поступивших предложений были сформированы рекомендации. На плановом заседании Собранию депутатов предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54705/