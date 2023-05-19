Жара до 32 градусов прогнозируется в Челябинской области на этой неделе.

Жара ожидается в ближайшие дни в Челябинской области – максимальная температура может доходить до 32 градусов.

Как следует из прогноза местных синоптиков, днем 23 и 24 мая воздух прогреется до 24-29, а 25 мая – до 27-32 градусов.

При этом ночью во вторник будет плюс 6-11, в горах и низинах – до плюс двух, местами заморозки – до минус двух.

Южноуральцам в жару рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором и пить больше воды. Не следует пользоваться открытым огнем в эти дни, это может привести к пожару.

https://dostup1.ru/society/Zhara-do-32-gradusov-prognoziruetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-etoy-nedele_163274.html