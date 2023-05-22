Житель Озерска лишился более двух миллионов рублей, пытаясь получить доход от инвестиций.

В УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратился местный житель, 1966 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Потерпевший пояснил, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился финансовым консультантом инвестиционной организации. Заинтересовавшись предложением пассивного дохода от финансовых вкладов, работник медицинского учреждения под диктовку выполнил все инструкции лжеброкера: установил неизвестные ему приложения и перевел свои сбережения, а также денежные средства, оформленные в кредит, на продиктованные телефонные номера. Когда озерчанин решил вывести несуществующую прибыль, брокеры придумывали разные причины убеждали вложить еще и еще. О том что он стал жертвой мошенников, мужчина осознал после того как поделился ситуацией с родными, которые убедили его обратиться в полицию. Таким образом, общий ущерб составил 2 227 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские призывают граждан соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с инвестициями и биржевыми ставками. Зачастую потерпевшие общаются со «специалистами» через различные мессенджеры, получают статистику о росте доходов, но как только у них возникает желание вывести денежные средства с электронного счёта, общение с биржевыми и брокерскими работниками прекращается, а вложенные в проект деньги не возвращаются.