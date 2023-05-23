Алексей Текслер рассказал о поддержке материнства и детства в Челябинской области.

Во время сегодняшнего обращения губернатора Челябинской области к Законодательному собранию региона одной из первых была озвучена тема поддержки материнства и детства. Несмотря на трудности в экономике, отметил Алексей Текслер, регион сохранил объемы социальной помощи семьям и ввел новые меры поддержки.

Так, в 2022 году семьи, в которых родился второй ребенок, начали получать ежемесячную областную выплату. А с января 2023 года семьи с низким доходом имеют возможность оформить единое пособие на детей, причем оформление идет в упрощенном порядке, без предоставления документов.

До 123 тысяч рублей увеличен размер областного материнского капитала, также расширен перечень направлений, по которым родители могут потратить деньги.

Алексей Текслер напомнил, что область вошла в число пилотных регионов России, где создаются семейные МФЦ. Сегодня такие центры открыты в Челябинске, Магнитогорске, Коркино и Верхнем Уфалее.

Регион реализует проект по сопровождаемому проживанию для инвалидов.

«Кроме того, развивается система долговременного ухода, которая в пилотном режиме в 2022 году стартовала в 8 муниципалитетах. Ставлю задачу расширения этой практики на все муниципалитеты региона, учитывая ее значимость для поддержки семей участников СВО»,

— отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что с учетом возможности получить федеральный маткапитал и взять льготную ипотеку на Южном Урале действует и развивается многоуровневая система поддержки семьи, материнства и детства.

При этом пристальное внимание уделяется наиболее уязвимым категориям жителей.

С 2023 года в 3,5 раза (до 100 тыс. руб.) увеличен размер компенсации расходов родителей на реабилитацию и оздоровление «особенных» детей. В регионе введен механизм сертификатов.

Дети-сироты также начали получать сертификаты на покупку жилья, а объем финансирования по этому направлению увеличен в 1,5 раза. Если жилье не куплено, сирота получает компенсацию на аренду жилья.

Губернатор напомнил, что с прошлого года на Южном Урале внедряют региональный социальный стандарт. Это комплекс инструментов и решений, которые помогают упростить получение социальных услуг. Это позволило, например, сократить сроки помощи семьям, потерявшим кормильца, в три раза — до 15 дней.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-rasskazal-o-podderzhke-materinstva-i-detstva-v-chelyabinskoy-oblasti/