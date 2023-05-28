2023-05-30PKT10:59:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 30.05.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник, 30 мая 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: +17° С • атмосферное давление 744 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 73 % • ветер западный 2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе 4 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Семенова 4 с 9.00 до окончания Дзержинского 53-4п, Гайдара 22-8,9п с 9 до 13 часов. 2 В сетях электро-снабжения Ленина 53,55,57,59 с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Октябрьская 8,10,12,16,18, Монтажников 30,32, Семенова 4,14, с 9 до окончания работ. Луначарского 13 3-6п с 9 до 12 часов Дзержинского 53-4п, Гайдара 22-8,9п с 9 до 13 часов Дзержинского 58,60 с 10 до 12 часов Калинина 3 с 14 до окончания Дзержинского 56 с 14 до 16 часов Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку по специальности «Матрос-спасатель”. По окончании выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации, возможно трудоустройство на пляжах округа. К обучению допускаются граждане не моложе 18 лет, умеющие хорошо плавать, нырять, управлять гребной лодкой и отвечающие по состоянию здоровья требованиям, предъявляемым к работе на ведомственном (общественном) спасательном посту. Справки и запись по телефонам: 8 (35130) 2-66-10. Вниманию озерчан! 30 мая будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: НЯ: 24-26 мая на всей территории Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 24-26 мая местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 8-14 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных. На территории области будут действовать 4 и 5 классы пожарной опасности. На основании постановления правительства Челябинской области № 198-П от 28.03.2023 г.: 1. Установить с 1 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 2. Установить с 20 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов Челябинской области. Постановлением № 227-П от 11.04.2023 с 12 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим». За истекшие сутки на территории Челябинской области лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. Всего с нарастающим итогом подразделения МЧС привлекались 75 раз. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 мая 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 12-17°, в низинах плюс 5-10°, днём плюс 28-33°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: В норме. В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды. Лесопожарная обстановка: НЯ: 29 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 29 мая местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 4 и 5 классы пожарной опасности. Агрометеорологическая обстановка: 29-31 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 156 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54781/ alebedeva 2023-05-30PKT10:59:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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