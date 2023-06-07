Жительница Озерска вырастила огромный гиппеаструм и попала в Книгу рекордов.

Сообщается, что махровый цветок в диаметре достигает 26,5 см. «Размер цветка превысил все известные значения за рубежом и в России. Алена Иванова подала заявку в Книгу рекордов России. Эксперты зафиксировали рекорд. В мае 2023 года его зарегистрировали на официальном сайте Книги» – сообщает администрация городского округа.

Там отмечают, что озерчанка уже дважды отметилась признанными рекордами. Так, в 2015 году она сложила бумажного журавлика в технике оригами из листка 4х4 мм. Рекорд назывался «Самая маленькая бумажная фигурка оригами "Журавль, машущий крыльями", сложенная вручную без использования вспомогательных приспособлений. Начальный размер листа: 4х4 мм».

Гиппеаструм – луковичное растение из семейства Амариллисовые. В роду насчитывается 90 видов, все они в дикой природе обитают в тропиках и субтропиках Америки, в том числе в сельве Амазонки.

Оригами – вид декоративно-прикладного искусства; японское искусство складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Ozerska-vyrastila-ogromnyy-gippeastrum-i-popala-v-Knigu-rekordov_164014.html