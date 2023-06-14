Гидрометцентр предупредил об аномальном июньском похолодании на Урале.

«Глубокий малоподвижный высотный циклон занимает большую часть территории Уральского региона и Сибири. В области его влияния с 16 по 19 июня сохранится неустойчивая прохладная погода с температурой воздуха на 3-6 градусов ниже средних климатических значений; в большинстве районов ожидаются дожди (на севере – с мокрым снегом), на юге в отдельных районах – грозы с усилением ветра до 15-20 м/с», – говорится в обзоре атмосферных процессов и наиболее важных явлений погоды Гидрометцентра России.

По информации специалистов Челябинского ЦГМС, ночью 16 июня прогнозируется плюс 9-14, в горах и низинах – до плюс четырех, преимущественно без осадков. Днем в пятницу воздух прогреется до 23-28, в южной половине местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью северной четверти 2-7 м/с, завтра днем – западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 17 июня также плюс 9-14, в горах и низинах – до плюс пяти. Днем в субботу ожидается плюс 21-26. В течение суток удержится переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем – северный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

По предварительным данным, ночью 18 июня будет плюс 8-13, в горах и низинах – до плюс трех. Днем в воскресенье столбики термометров дотянутся до 17-22. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с.

https://dostup1.ru/society/Gidromettsentr-predupredil-ob-anomalnom-iyunskom-poholodanii-na-Urale_164311.html