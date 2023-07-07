В Озерске открыт летний трудовой семестр «Мирный атом-2023».

7 июля на театральной площади Озерска состоялось торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2023». Студентов приветствовали руководители ФГУП «ПО «Маяк» и Озерского городского округа.

- Желаю вам успешно потрудиться, еще больше сплотиться и сдружиться, максимально провести время с пользой. Поздравляю с открытием студенческой стройки! В добрый путь! – обратился к стройотрядовцам глава округа Евгений Щербаков.

В Озерск прибыло более 560 бойцов ССО, география их обширная: от Калининграда до Хакасии. Этим летом на градообразующем предприятии также будет работать четыре отряда из Озерска: «Гидра», «Братство», «Челябинск-40», «Квант». Они состоят из студентов ОТИ НИЯУ МИФИ, колледжа при нем и учащихся Озерского технического колледжа.

Бойцы «Мирного атома» будут трудиться не только на «маяковских» объектах, но и поработают в городе: приведут в порядок веранды в детских садах, окажут помощь приюту для бездомных животных, облагородят территорию общественной организации для особенных детей «Твердыми шагами».

Открытие Всероссийской студенческой стройки прошло в традиционном формате: знакомство с приехавшими отрядами, флешмобы, танцевальные и вокальные номера, вручение трудовых путевок командирам отрядов.

Фото Льва Кириллова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55112/