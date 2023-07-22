Стритбол становится популярной молодежной игрой в Озерске

22 июля на корте лицея №39 состоялся турнир по стритболу «Оранжевый мяч». В нем приняли участие поклонники баскетбола, в том числе, депутаты фракции ВПП «Единая Россия» в Собрании депутатов, представители совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия».

Организаторами турнира выступили депутаты-единороссы и озерская федерация баскетбола при поддержке администрации округа.

13 команд - спортсмены разного возраста - показали яркую, динамичную игру. Соревнования проходили в двух группах - профессионалы и любители. Во время жеребьевки начался дождь, но погода никого не напугала, вскоре выглянуло солнце, пришли болельщики, которые своей горячей поддержкой помогли спортсменам.

В результате, первое место завоевала команда «БК «Кыштым» (единственный иногородний коллектив турнира), второе место – команда ПО «Маяк», третье место - команда «БК «Ракета».

Всем 52 участникам состязаний были вручены памятные призы от «Единой России».

Отдельную команду организовали депутаты фракции ВПП «Единая Россия» и представители совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия»: председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер, депутаты - Вадим Каримов, Василий Сметанин и Евгений Иванов, директор МБУ «КДЦ» Антон Караваев.

- Турнир по стритболу прошел отлично, на высоком уровне, ведь собрались истинные любители баскетбола, да и сам стритбол становится популярной игрой. Участников, особенно молодежи, было очень много, несмотря на дождь. Планируем провести 1 сентября еще один турнир. Соревнования формируют командный дух, стремление к победе, дают заряд бодрости и хорошего настроения. Подобные мероприятия нужны и важны для города, для молодых жителей Озерска. Депутаты «Единой России» будут обязательно помогать в организации таких мероприятий, - Вадим Каримов.

Турнир планируется проводить ежегодно.

Справочно: стритбол - это вариант баскетбола, игра с особыми правилами, проводимая на городских площадях (слово Street с английского – улица). И хотя этот вид спорта сильно похож на баскетбол, в нем много существенных отличий. Стритбол стал стартовой площадкой для многих звезд баскетбола с мировым именем.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55241/