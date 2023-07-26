Госавтоинспекция устанавливает причины дорожно – транспортного происшествия с участием малолетнего пассажира.

20 июля 2023 года, около 17.50 часов, в г. Озерск Челябинской области, на 4 км. шоссе Кыштымское, водитель - мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем марки ГАЗ 330232, осуществляя разворот вне перекрестка, не предоставил преимущества в движении автомобилю марки Лада 211440, под управлением водителя – мужчины, 1989 года рождения, после чего произошло столкновение этих транспортных средств.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия водитель автомобиля Лада 211440 и его пассажир – мальчик, 2020 года рождения, получили телесные повреждения и с места были госпитализированы городскую больницу КБ – 71.

Благодаря тому, что ребенок находился на детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, он не получил серьезных травм.

Госавтоинспекция вновь обращается к родителям – водителям!

Когда в салоне вашего автомобиля находятся дети, включайте для себя режим дополнительной безопасности: снижайте скоростной режим, соблюдайте режим отдыха при управлении автомобилем, избегайте рискованных маневров, неукоснительно соблюдайте правила перевозки детей в транспортных средствах. Безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от близких людей, родственников, родителей!

Уважаемые водители! Напоминаем!

В соответствии с требованием пункта8.1. Правил дорожного движения перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Пункт 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Пункт 8.8. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.

Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

Пункт 8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

Пункт 8.11. Разворот запрещается:

• на пешеходных переходах;

• в тоннелях;

• на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

• на железнодорожных переездах;

• в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров;

• в местах остановок маршрутных транспортных средств.

Максимальная собранность, концентрация внимания и, конечно, неукоснительное соблюдение ПДД – залог безаварийной езды! Будьте внимательны при управлении транспортным средством!