Озерские предприниматели осуждены за хищение у банка около 600 тыс. рублей.

Двое жителей Озерска осуждены за хищение денежных средств банка.

Сообщается, с февраля по май 2022 года через подставное лицо они организовали юридическое лицо, после чего под видом выполнения условий договора эквайринга с банком, с использованием терминалов безналичной оплаты и банковских карт провели фиктивные операции, похитив более 586 тыс. рублей. Кроме того, покушались на хищение свыше 498 тыс. рублей, однако преступление не смогли довести до конца, поскольку банк заблокировал расчетный счет ввиду сомнительности операций.

«Также озерчане легализовали свыше 400 тыс. рублей, полученных в результате совершения мошенничества, приобретя готовый бизнес – кофейню с самообслуживанием», – прокомментировали в пресс-центре областной прокуратуры.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев и 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком.

Представителем потерпевшей стороны заявлен гражданский иск о возмещении ущерба – свыше 586 тыс. рублей, который частично возмещен на сумму 250 тыс. рублей. Сохранен арест, наложенный на имущество обвиняемой.

Приговор не вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Ozerskie-predprinimateli-osuzhdeny-za-hischenie-u-banka-okolo-600-tys-rubley_166525.html