В Озёрске состоялось открытие VI Всероссийской летней творческой школы «Волшебство звука».

Открытие летней творческой школы для одаренных детей в области музыкального искусства состоялось 12 августа в Детской музыкальной школе №1.

Проект реализуется при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» и администрации Озерского городского округа с 2016 года.

В этом году в Озерск в шестой раз приехали юные музыканты и их наставники из разных регионов страны для творческого общения, обмена опытом и интересного отдыха. В ходе открытия с приветственными словами к маленьким и взрослым гостям округа обратился заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков.

В проекте примут участие музыканты из Москвы, Челябинской и Свердловской областей, Пермского и Камчатского края. В рамках Школы пройдут мастер-классы, экскурсионные и развлекательные мероприятия, методические встречи. Изюминкой проекта второй год является подготовка совместной концертной программы юных музыкантов и мастеров с Оркестром русских народных инструментов ДМШ №1 под руководством Ирины Хохряковой.

С юными талантами в этом году поделятся мастерством уже известные озерскому слушателю музыканты - лауреаты международных конкурсов Дмитрий Онищенко (фортепиано), Мария Смердова (фортепиано), Сергей Журавель (флейта). Впервые в качестве наставника в проекте участвует доцент кафедры академического пения АНОВО «Институт современного искусства» Наталия Полякова. Работа творческой школы продлится до 18 августа.

Любителей музыкального искусства организаторы творческой школы приглашают 18 августа, в пятницу, в большой концертный зал ДМШ №1 (ул. Семенова, д.5), в котором состоится Гала-концерт и награждение участников. Начало концерта в 18:00 часов. Вход свободный.

Информация подготовлена ДМШ №1.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55422/